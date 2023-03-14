- Жду, конечно, победы "Урала" - я за них болею. Екатеринбуржцы показали в гостевом матче чемпионата, что могут составить "Спартаку" конкуренцию. Они, конечно, в той игре (2:2) могли и потерпеть поражение, но в концовке встречи должны были обыгрывать спартаковцев.
- Предстоящая игра по содержанию будет серьезно отличаться от того, что мы видели полторы недели назад в матче чемпионата?
- Мне кажется, здесь такого же плана игра будет. Тот матч в чемпионате очень приличным был. Потому что и "Спартак", и "Урал" очень хорошо играли.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Тарханов: жду победы "Урала". В матче чемпионата он показал, что может составить "Спартаку" конкуренцию
Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов сказал Rusfootball.info, что ожидает победы екатеринбуржцев над "Спартаком" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.
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