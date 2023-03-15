- Говорить о судьях – всегда непросто. Это особенный народ, они своеобразные. Они делают сложную работу, все допускают ошибки, так бывает. Конечно, мы как игроки можем не соглашаться с их решениями, так бывает довольно часто. Но наша задача — играть и помогать своей команде.
В последнее время работа российских судей в рамках чемпионата России подвергалось обширной критике со стороны болельщиков, экспертов и футболистов. Особой огласке подверглась работа Виталия Мешкова на матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Уралом" в Москве. Арбитр не засчитал гол красно-белых после того, как ошибочно сделал ранний свисток.
Источник: "РБ Спорт"
Боржес: судьи - это особенный народ, они своеобразные. Они делают сложную работу, все допускают ошибки, так бывает
Полузащитник "Краснодара" Кади Боржес высказался о российских судьях, выступив в их поддержку.
ФК "Краснодар"