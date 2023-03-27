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Канчельскис: Fan ID - это издевательство над болельщиками, над всем народом. Сидят там и сказки рассказывают

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Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о поручении президента РФ упростить использование системы Fan ID.
Фото: "Чемпионат"
- Давайте посмотрим, какой будет результат от упрощения оформления Fan ID. Потом будем рассуждать, победа это или нет. Давайте рассуждать по-человечески: куда хочу, туда и иду. Какой паспорт болельщика? Это издевательство над болельщиками, над всем народом. Сидят там и сказки рассказывают. Поймите, пожалуйста, болельщики приходят на стадион болеть за свои команды. Что же вы творите? - передает слова Канчельскиса Sport24.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение председателю правительства страны Михаилу Мишустину и генеральному директору АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлане Чупшевой принять меры по упрощению использования системы идентификации футбольных болельщиков, в первую очередь для отдельных категорий граждан - инвалидов, пенсионеров и детей. Система Fan ID с марта 2023 года действует на всех стадионах Российской премьер-лиги, ее повсеместный запуск привел к резкому снижению общей посещаемости.

Путин поручил упростить использование системы Fan ID отдельными категориями граждан

Песков: прерогатива решения вопроса Fan ID - у спортивных властей

Дмитрий Медведев - о Fan ID: это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила. Много нареканий

Дюков: технология Fan ID работает — она достаточно удобная и нет проблем с получением. Призываю всех получить Fan ID


РФС РПЛ Канчельскис Fan ID
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