– "Урал" не планирует расторгать контракт с Раем Влутом. Ничего не изменилось. Он сам принимает решение. Влут может подать апелляцию, это будет еще года полтора. Мы не планируем из-за этого расторгать контракт. Где-то это случилось, мы его потом взяли. Знали об этом. Мы ничего не можем решить, – приводит слова Иванова "СЭ".
Накануне стало известно, что суд в Нидерландах вынес обвинительный приговор в отношении полузащитника "Урала" Рая Влута. 27-летний нидерландский футболист приговорен к двум с половиной годам заключения. Причиной решения суда стало дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло за собой смерть ребенка. Влут стал инициатором аварии, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.
Несмотря на приговор, Влут не собирается покидать Россию и отправляться за решетку. Сегодня он выйдет на поле в стартовом составе на ответный кубковый матч со "Спартаком", который состоится на стадионе "Екатеринбург Арена". Стартовый свисток арбитра из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова прозвучит в 17:00 по мск.
Президент "Урала" Иванов: мы не планируем расторгать контракт с Раем Влутом. Где-то это случилось, мы его потом взяли
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб не намерен разрывать контракт с полузащитником Раем Влутом, приговоренным в Нидерландах к 2,5 года лишения свободы.
Фото: ФК "Урал"