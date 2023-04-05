- Сложно судить, находится ли "Динамо" в игровом кризисе. Надо успокоиться и перестать нагнетать обстановку. Спешить с увольнением тренера точно не нужно, - приводит мнение Габулова "Чемпионат".
В предыдущем сезоне "Динамо" под руководством немецкого тренера Сандро Шварца впервые с 2008 году сумело завоевать бронзовый комплект медалей РПЛ. Также московский коллектив дошел до решающего поединка Кубка России, где проиграл "Спартаку" (1:2). По итогам сезона немец покинул "Динамо", а на его место пришел сербский специалист Славиша Йоканович. Вчера москвичи прекратили борьбу за трофей Кубка России, проиграв команде из Первой лиги "Акрону" (0:0, 1-4 пен.). В национальном первенстве по итогам 21 тура "Динамо" располагается на 5-й строчке, имея в своем активе 35 очков. На счету столичного клуба 10 побед, 5 ничьих и 6 поражений. Ранее различные источники сообщали о том, что руководство "Динамо" думает о смене тренерского штаба и просматривает кандидатов.
Габулов: "Динамо" не нужно спешить с увольнением Йокановича
Экс-игрок "Динамо" Владимир Габулов поделился своими соображениями по поводу ситуации в московском клубе.
Фото: ФК "Динамо"