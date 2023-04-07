- Естественно, матч со "Спартаком" будет очередным большим футбольным праздником для жителей Тольятти и Жигулевска — "Спартак" приезжал в Тольятти ровно 20 лет назад на стадии полуфинала Кубка России.
"Акрон" - команда Второй лиги, которая смогла добраться до поздних стадий розыгрыша Кубка России в текущем сезоне. Тольяттинский клуб, проводящий домашние матчи в Жигулевске, где и будет сыгран второй этап полуфинала Пути регионов с московским "Спартаком", ранее выбил из розыгрыша турнира "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо". Победитель противостояния выйдет в финал нижней сетки турнира.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Пресс-атташе "Акрона": матч со "Спартаком" будет большим футбольным праздником для жителей Тольятти и Жигулевска
Пресс-атташе "Акрона" Дмитрий Гуськов заявил, что матч со "Спартаком" в Кубке России будет праздником для жителей Тольятти и Жигулевска.
Фото: ФК "Акрон"