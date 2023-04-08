– Безусловно, рад победе своего любимого клуба. Но готов повторить, что, на мой взгляд, у "Торпедо" практически нет шансов сохранить прописку в элите. Выиграй "Факел", они бы, наоборот, обеспечили бы себе место как минимум в "стыках".
А "Торпедо" с точки зрения положения в таблице победа практически ничего не дает. Разве что возможность обойти "Химки". И, возможно, моральное удовлетворение для болельщиков, – приводит слова Тукманова "Матч ТВ".
В стартовом матче 22-го тура чемпионата России московское "Торпедо" на своем поле нанесло поражение воронежскому "Факелу" со счетом 2:0. Эта победа стала для "автозаводцев" первой под руководством испанского специалиста Жозепа Клотета. На 34-й минуте Илья Кухарчук, не подошедший "Химкам", вывел хозяев вперед - 1:0. А в добавленные ко второму тайму минуты Равиль Нетфуллин закрепил результат и поставил победную точку - 2:0.
"Торпедо", располагающееся на нижней строчке, набрало 13 очков и сравнялось в таблице РПЛ с подмосковными "Химками". У "Факела" осталось 17 очков и 14-я позиция в "табели о рангах" чемпионата России.
Тукманов: у "Торпедо" практически нет шансов сохранить прописку в элите. Победа над "Факелом" почти ничего не дает
Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал победу московской команды над "Факелом" (2:0) в домашнем матче 22-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"