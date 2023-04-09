- Что можно противопоставить бразильцам "Зенита"? В первом тайме мы показали, как надо играть против них. Плотно, не давать пространство, потому что иначе это заканчивается плачевно. Плюс надо самим играть в футбол, не отдавать им мяч — без него они играют плохо, - приводит комментарий Ненахова "Матч ТВ".
"Локомотив" проиграл впервые за 5 поединков в рамках РПЛ, уступив действующему чемпиону "Зениту" (1:2). Первый гол петербуржцев соорудили бразилец Малком, получивший российское гражданство, и его соотечественник Вендел, который сумел переиграть голкипера москвичей Илью Лантратова. Отметим, что до 40-й минуты дружина Михаила Галактионова вела в счете благодаря голу Максима Глушенкова после ошибки все того же Вендела. Бразильский хавбек был признан экспертами лучшим игроком поединка. Отметим, что в игре первого круга "Зенит" также победил Локомотив, отправив в ворота столичного клуба 5 мячей. В той встрече также голами отметились два бразильца Вендел и Клаудиньо (имеет российское гражданство).
Защитник "Локомотива" Ненахов: в первом тайме мы показали, как надо играть против бразильцев "Зенита"
Российский футболист Максим Ненахов поделился мыслями по поводу противостояния с бразильскими игроками "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"