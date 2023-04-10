- Хорошая игра. Обе команды играли на победу. Было видно, что и "Локомотив" хотел победить. Объективно "Зенит" посильнее, там помастеровитее ребята. Хотя "Локомотив" как минимум ничью заслужил. Приятно, что десятые команды дают бой первой.
"Локомотив" смог открыть счет в матче с "Зенитом" после ошибки бразильских легионеров петербуржцев Роберта Ренана и Вендела. За железнодорожников забил нападающий Максим Глушенков, однако после забитого мяча московская команда не смогла ничего противопоставить петербургской, пропустив два мяча от Вендела и Матео Кассьерры. "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ с 54 набранными очками. "Локомотив" занимает 11 место с 25 заработанными баллами.
Источник: "Чемпионат"
Глава РПЛ - о матче "Локомотив" - "Зенит": приятно, что десятые команды дают бой первой
Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от матча 22-го тура между "Локомотивом" и "Зенитом".
Фото: РФС