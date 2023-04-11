По информации источника, "Зенит" может приобрести этим летом в команду нового голкипера. В клубе с берегов Невы рассматривают в качестве усиления вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова и голкипера "Локомотива" Илья Лантратов. Как сообщается, маловероятно, что владелец краснодарской команды Сергей Галицкий захочет продать Сафонова именно в клуб из Санкт-Петербурга. Отступные в соглашении Лантратова с "железнодорожниками" равны пять с половиной миллионов евро.
24-летний российский голкипер Матвей Сафонов является воспитанником академии "Краснодара". В текущем сезоне он пропустил 39 мячей в 27 играх за клуб. Также на его счету 9 "сухих" матчей. Авторитетный сайт Transfermrkt оценивает Сафонова в 15 миллионов евро.
Илья Лантратов пополнил "Локомотив" в январе этого года, перейдя из "Химок". 27-летний вратарь принял участие в 21 поединке этого сезона, пропустил 35 мячей и 5 раз отстоял на ноль.
Источник: "Чемпионат"
Сафонов или Лантратов могут перейти в "Зенит" этим летом
Состав "Зенита" нынешним летом может пополнить голкипер "Локомотива" Илья Лантратов или вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.
Фото: РФС