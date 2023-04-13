- Наш клуб никогда не покупал судей. Все наши победы были заслуженные, а "Спартак" и другие клубы России всегда нам завидовали, так как не могли победить нас на поле. Просто завидовали и всё, у них было ноль шансов против нас. Все разговоры о подкупе судей — бред. Все в России хотели достичь такого же результата, как мы, но для них это было невозможно — поэтому и распускали разговоры про судей.
В эпоху выдающихся успехов московского ЦСКА в болельщицкой среде набирала популярность кричалка: "Это Гинер все купил!", в которой упоминалась фамилия президента армейского клуба Евгения Гинера. Дуду играл за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Бразильский полузащитник сыграл за армейцев 107 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Дуду по два раза выиграл все внутренние российские трофеи: чемпионат, Кубок и Суперкубок России. 39-летний футболист завершил профессиональную игровую карьеру в 2019 году.
Источник: "РБ Спорт"
Дуду: ЦСКА никогда не покупал судей. Все наши победы были заслуженные, а "Спартак" всегда нам завидовал
Бывший полузащитник ЦСКА Дуду назвал бредом разговоры о подкупе армейцами футбольных судей.
Фото: "Чемпионат"