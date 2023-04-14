- Не знаю экономические подробности сделки, которая есть. Что касается игровых качеств, он полностью соответствует по своим качествам нашей команде. Мы конечно хотели бы, чтобы он остался. Дальше это уже задача руководства, насколько возможно договориться с предыдущим клубом о полном его выкупе.
Густаво Мантуан принадлежит бразильскому "Коринтианс". Полузащитник пополнил состав "Зенита" летом прошлого года, перейдя в санкт-петербургский клуб на правах аренды вместе с голкипером Иваном Куарежмой. Зимой вратарь покинул клуб, сначала вернувшись в "Коринтианс", а потом покинув и бразильский клуб. Мантуан остался в аренде в "Зените" до конца сезона. У сине-бело-голубых нет опции выкупа игрока. "Зениту" принадлежит часть экономических прав на Мантуана. Для перехода футболиста на постоянной основе петербургский клуб будет вынужден вести переговоры с "Коринтианс".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Семак: "Зенит" хотел бы, чтобы Мантуан остался в клубе
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил о желании сохранить в команде полузащитника Густаво Мантуана.
Фото: Чемпионат.com