- У Леши действующий контракт с "Зенитом". Все мысли у него сейчас об окончании сезона, как удачно провести все оставшиеся игры чемпионата. Дальше будем смотреть. Покинет клуб? Я вам ответил, больше добавить нечего, - приводит комментарий агента Сутормина Metaratings.ru.
Алексей Сутормин перебрался в "Зенит" летом 2019 года. Универсал сыграл за дружину Сергея Семака 111 игр, в которых ему удалось забить 13 голов, а также 9 раз ассистировать своим партнерам по команде. В этом сезоне Сутормин чаще остается на скамейке запасных. На счету Алексея 16 встреч в текущем сезоне, в которых он провел 678 минут игрового времени. За этот отрезок игрок не отметился не одним голевым действием. Контракт Сутормина с петербуржским коллективом рассчитан до конца июня 2025 года. На счету Алексея 1 гол в 3 играх сборной России. В январе зенитовцу исполнилось 29 лет.
Агент: у Сутормина действующий контракт с "Зенитом". Дальше будем смотреть
Агент российского универсала "Зенита" Алексея Сутормина Александр Клюев высказался по поводу будущего игрока в петербуржском клубе.
Фото: ФК "Зенит"