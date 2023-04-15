- Кого я считаю легендой российского футбола? Аршавин! Точно он.
Андрей Аршавин является обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года. В том же году полузащитник стал в составе "Зенита" победителем Кубка УЕФА. В конце января 2009 года Аршавин присоединился к лондонскому "Арсеналу", который заплатил за футболиста российскому клубу 16,5 миллионов евро. За сборную России Аршавин сыграл 76 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 20 результативных передач.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Игрок "Акрона": Аршавин - легенда российского футбола!
Нападающий "Акрона" Андрес Понсе назвал бывшего полузащитника "Зенита" Андрея Аршавина легендой российского футбола.
Фото: "Чемпионат"