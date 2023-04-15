- "Спартак" теряет очки со всеми подряд. Но играет весело, задорно. Если в этом году команда попадет в тройку, то будет хорошо. А в следующем сезоне уже пора "Зениту" составить конкуренцию, - передает слова Ковальчука Matchtv.ru.
Московский "Спартак" после 22 сыгранных туров Российской премьер-лиги занимает третье место в турнирной таблице с 42 набранными очками. Красно-белые на 3 очка отстают от находящегося на второй строчке "Ростова" и на 12 очков - от лидирующего "Зенита". В 5 весенних турах чемпионата Команда главного тренера Гильермо Абаскаля одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
Ковальчук: "Спартак" теряет очки со всеми подряд, но играет весело. Если в этом году попадет в тройку - будет хорошо
Экс-нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал игру московского "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"