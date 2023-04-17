По информации источника, испанский специалист, получив красную карточку в матче 23-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (1:2), обозвал главного судью матча Павла Шадыханова клоуном. Клотет был удален за оскорбительный жест в адрес арбитра.
За такое поведение Клотету грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей РПЛ. Всего "Торпедо" осталось провести семь игр в чемпионате России. Также испанца могут оштрафовать на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Шыдаханов в первом тайме матча "Торпедо" со "Спартаком" три раза назначил пенальти в ворота "автозаводцев", один из которых красно-белые смогли реализовать.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Торпедо" назвал главного судью матча со "Спартаком" клоуном. Клотету грозит дисквалификация на срок до 4 матчей
Главному тренеру "Торпедо" Жозепу Клотету грозит долгосрочная дисквалификация за высказывания в адрес судей.
Фото: ФК "Брешиа"