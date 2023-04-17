"У "Зенита" было 4-5 голевых моментов. Однако "Ростов" подтвердил свои реальные претензии на второе место. Так хорошо никто против "Зенита" в этом сезоне не играл. Имею в виду качество футбола. Какой высокий прессинг применила команда Карпина! Все четко, организованно. Дончане порой ставили гостей в тупик", - приводит слова Орлова "СЭ".
Вчера, 16 апреля, "Ростов" на своем домашнем поле поделил очки с единолично лидирующим в чемпионате России "Зенитом" (0:0). Таким образом отрыв петербургской команды от подопечных Валерия Карпина сохранился и по-прежнему составляет 9 баллов. Командам осталось сыграть по 7 матчей до завершения текущего розыгрыша турнира. Коллектив Сергея Семака завоевывал золотые медали первенства страны последние четыре года подряд.
Орлов: так хорошо, как "Ростов", никто против "Зенита" в этом сезоне не играл
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов подвел итоги матча "Зенит" - "Ростов" в 23-м туре РПЛ (0:0).
Фото: ФК "Ростов"