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Никита Чернов: хотел пробить пенальти в матче "Торпедо" - "Спартак". Мне обещали, что четвертый будет мой

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Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о ситуации с пенальти красно-белых в матче 23 тура РПЛ против "Торпедо" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
- Хотел пробить пенальти с "Торпедо" после двух нереализованных попыток. И тренер говорил, что после кого-то, условно, должен был бить. Но Рома взял всё в свои руки, поэтому молодец. Сколько еще надо было смазать пенальти, чтобы пробил я? Мне обещали, что четвертый будет мой (смеется). Если в Кубке дело дойдет до пенальти, то я пробью. Нельзя оставаться в стороне, - передает слова Чернова "Чемпионат".

Столичное дерби "Торпедо" - "Спартак" в рамках 23 тура Российской премьер-лиги завершилось победой красно-белых над "автозаводцами" со счетом 2:1. В первом тайме спартаковцы трижды исполняли 11-метровый удар, но не смогли реализовать первые две попытки - Кейта Бальде угодил в перекладину, а удар Руслана Литвинова отбил голкипер "Торпедо" Егор Бабурин. Третий пенальти "Спартака", назначенный в добавленное к первому тайму время, был реализован Романом Зобниным.


Спартак Торпедо Чернов Н
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