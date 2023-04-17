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Мор - о ЦСКА: у Федотова команда управляемая. Требования к футболистам чёткие, понятные. Неприкасаемых не существует

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Экс-футболист Эдуард Мор лестно отозвался о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.
Фото: ПФК ЦСКА
- Самое главное — у Федотова команда управляемая. Требования к футболистам чёткие, понятные. Неприкасаемых не существует. Никаких агентских игр, никто не давит на тренера. Он действительно ставит тех, кто сильнее. Если где-то недорабатываешь, проигрываешь конкуренцию, извини, твоё место займёт другой.

Владимир Федотов накопил опыт работы с командами-середняками РПЛ. Специалист работал с "Оренбургом" и "Сочи". Южный клуб в прошлом сезоне занял рекордное для себя второе место в РПЛ, играя под руководством Федотова, который летом прошлого года покинул сочинскую команду и возглавил ЦСКА. Федотов вывел армейцев в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет в двухматчевом противостоянии с екатеринбургским "Уралом". В РПЛ ЦСКА набрал 44 очка в 23 сыгранных матчах. Армейцы отстают от тройки лидеров на одно очко.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Мор ЦСКА Федотов
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