"Да, он вернулся в общую группу, все нормально. Даниил готовится. Сможет ли сыграть против "Урала"? Недельный цикл по сути только начался. Ближе к туру тренерский штаб решит целесообразность, его физическую готовность к игре", - цитирует агента "СЭ".
Центральный полузащитник "Ростова" Даниил Уткин из-за мышечного повреждения не сумел принять участие в трех последних матчах своей команды. 23-летний российский хавбек перебрался в ростовскую команду из "Краснодара" летом 2022 года, заключив контракт с клубом до 30 июня 2026 года. В его послужном списке 28 сыгранных матчей за ростовчан, в которых футболист отличился тремя забитыми мячами и десятью голевыми передачами.
Агент Уткина: Даниил вернулся к тренировкам в общей группе "Ростова"
Футбольный агент хавбека "Ростова" Даниила Уткина Тимофей Бердышев поделился информацией о том, как проходит восстановление его клиента после травмы.
Фото: ТАСС