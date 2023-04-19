"Это будет определено на следующем общем собрании лиги. Пока есть два базовых варианта - с началом 16 и 23 июля, большинство клубов поддерживают вариант со стартом 23 июля. Соответственно, ждем финальной информации по окну ФИФА для игр сборных, по матчам национальной команды - тому, сколько их будет", - цитирует Алаева "РБ Спорт".
Напомним, текущий розыгрыш чемпионата страны стартовал 15 июля прошлого года. Матчи заключительного, 30-го тура РПЛ, пройдут 3 июня и состоятся все в одно время. По итогам 23-х сыгранных матчей в турнирной таблице с 55 очками уверенно лидирует "Зенит". Петербуржцы имеют преимущество перед занимающим вторую строчку "Ростовом" равное девяти очкам. "Спартак" расположился на третьем месте, набрав на один балл меньше ростовской команды. ЦСКА отстает от "красно-белых" также на одно очко. В зоне прямого вылета находятся "Торпедо" и "Химки", занимая последнее и предпоследнее место соответственно. В зоне стыковых матчей - "Факел" и "Пари НН".
Алаев: большинство клубов поддерживают вариант со стартом сезона РПЛ 23 июля
Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев рассказал, когда может стартовать новый розыгрыш чемпионата России.
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