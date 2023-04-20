- Почему наш футбол активно народ не смотрит, а смотрит английскую премьер-лигу, немецкий или итальянский чемпионаты? Потому что там интереснее. Там больше конкуренция. А у нас все ясно: "Зенит", и все.
"Зенит" выиграл четыре титула РПЛ подряд и занимает первое место в турнирной таблице в текущем сезоне. В АПЛ, которую выделила Вяльбе, болельщица московского "Спартака", в четырех из последних пяти сезонов побеждала одна команда - "Манчестер Сити". В единственном сезоне, в котором "горожане" не одержали победу, они заняли второе место. В текущем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы также борются за чемпионство с лондонским "Арсеналом".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Вяльбе: почему наш футбол активно народ не смотрит, а предпочитает АПЛ? У нас все ясно - "Зенит", и все
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила уровень конкуренции в АПЛ и РПЛ.
Фото: Чемпионат.com