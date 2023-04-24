- Выкуп Густаво? Могу сказать только одно — Мантуан показал свой уровень, - приводит комментарий Гарсии "РБ Спорт".
Летом этого года закончится аренда 21-летнего вингера Густаво Мантуана. По договору он будет обязан вернуться в "Коринтианс". За свою российскую карьеру футболист провел за "Зенит" 23 поединка (622 минут игрового времени). За этот отрезок он сумел 4 раза поразить ворота свои соперников, забив победные голы ЦСКА (2:1) и "Химкам" (3:2). Также Густаво записал в свой актив 1 голевой пас. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что "Зенит" хотел бы выкупить Мантуана. Также о желании видеть игрока на постоянной основе высказался наставник невского клуба Сергей Семак.
Агент: выкуп Мантуана? Густаво показал свой уровень
Агент бразильского футболиста "Зенита" Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу возможного выкупа игрока.
Фото: ФК "Зенит"