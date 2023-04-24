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Наставник "Краснодара" Ивич: Кади Боржес сломал кость, сейчас он в больнице

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич рассказал о состоянии бразильского хавбека команды Кади Боржеса.
Фото: РИА Новости
- Я получил информацию от врача. Кади сломал кость, сейчас он в больнице. Будем ждать дополнительную информацию. Не могу сказать, сможем ли мы увидеть его в этом сезоне. Надеюсь на это. Мы ждем информацию от врачей, - приводят комментарий Ивича ТАСС.

Атакующий хавбек "Краснодара" Кади Боржес вышел в основе на поединок против столичного "Спартака" (3:4). Но на 47-й минуте футболист столкнулся с российским защитником москвичей Георгием Джикией, в ходе которого получил удар в голову. Бразильцу пришлось досрочно покинуть футбольное поле. Вместо него на поле появился Алексей Ионов. Кади только этой зимой перебрался в "Краснодар". В футболке своего нового клуба бразилец провел 11 игр. В них он сумел забить 3 гола и оформить 1 ассист. Контракт игрока с "Краснодаром" рассчитан до конца июня 2026 года. В следующем туре южане сыграют с "Уралом" Виктора Гончаренко, который проиграл 5 матчей подряд в российском первенстве. Поединок пройдет на домашней арене "Краснодара".


Боржес Краснодар Ивич
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