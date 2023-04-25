- Вышел костяк, который знает, что такое волевые победы. Промес — это победный элемент!
Промес, восстановившийся после тяжелой травмы, вышел на замену в матче 24-го тура РПЛ с "Краснодаром" и на 83-й минуте забил победный гол в ворота краснодарцев (4:3). Ранее Салихова призвала заткнуться всех "стервятников, брызжущих ядом в "Спартак" хотя бы на одну неделю. Победа не помогла "Спартаку" подняться в турнирной таблице РПЛ, так как "Ростов" также выиграл свой матч с "Уралом" и сохранил отрыв от красно-белых в одно очко.
Источник: "Чемпионат"
Салихова - о матче "Спартака" с "Краснодаром": Промес — это победный элемент!
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что нападающий Квинси Промес стал победным элементом в игре с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"