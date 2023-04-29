- Забавно видеть, как люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей, что-то у них выпрашивать. У Литвинова незаслуженная желтая карточка, а он из-за нее пропустит матч в Санкт-Петербурге. Решили подстраховаться.
"Спартак" на последних секундах вырвал ничью у "Ростова" во встрече 25-го тура российской Премьер-лиги. По итогам этого матча соперники остались на своих прежних местах в турнирной таблице, их разделяет одно очко. Подопечные Валерия Карпина по-прежнему занимают вторую строчку, "красно-белые" также находятся на третьем месте.
Опорный полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов получил в этом матча желтую карточку, которая стала для него пятой. Таким образом хавбек пропустит матч 26-го тура РПЛ против "Зенита".
Источник: Metaratings.ru
Салихова: забавно видеть, как люди, в пользу которых ставят 15 пенальти за сезон, продолжают критиковать судей
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением об игре 25-го тура чемпионата России между столичной командой и "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"