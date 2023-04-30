"Слышал ли что-то об удалении Карпина после матча? Не слышал, сидел на скамейке. Как я мог услышать. Наверное, эмоции", - цитирует Комличенко "СЭ".
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин получил красную карточку в матче 25-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1). Карпин вышел на поле после финального свистка, чтобы высказать свое недовольство главному рефери встречи Кириллу Левникову, и получил второе предупреждение. Ранее по ходу встречи наставнику ростовчан уже была предъявлена желтая карточка за несогласие с решением арбитра.
Комличенко - об удалении Карпина: наверное, эмоции
Форвард "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал удаление наставника команды Валерия Карпина после матча 25-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1).
Фото: ФК "Ростов"