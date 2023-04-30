- Хесус — игрок, который в каждом матче показывает свой высокий уровень, качество и результативность. Естественно, к нему проявляется большой интерес, но Медине нравится в России и в ЦСКА. Что касается дальнейшего развития событий, то существует множество факторов, начиная от качества предложений, заканчивая политической обстановкой, - приводит комментарий представителя "РБ Спорт".
ЦСКА приобрел парагвайского атакующего хавбека Хесуса Медину зимой 2022 года. Футболист сыграл в красно-синей футболке 38 встреч, в которых сумел 9 раз поразить ворота соперников и оформить 7 голевых пасов. В этом сезоне Хесус поучаствовал в 26 поденках в составе армейского коллектива. В них он набрал 8+ 5 по системе гол плюс пас. Контракт парагвайского вингера со столичным клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Отметим, что на счету парагвайца 8 игр за свою национальную команду. Сегодня Медина празднует свое 26-летие.
ЦСКА после 25 туров национального первенства располагается на 4-й строчке, отставая от "Ростова", идущего на 2-й позиции, на 2 балла. В следующем туре дружина Владимира Федотова на своем домашнем поле сыграет с "Оренбургом" Марцела Лички.
Представитель Медины: Хесусу нравится в ЦСКА, но все будет зависеть от качества предложений
Представитель компании Ultimate Sports Георгий Цховребов рассказал о будущем парагвайского футболиста ЦСКА Хесуса Медины.
Фото: "Чемпионат"