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Агент нападающего "Сочи" Джорджевича: есть большой интерес со стороны клубов МЛС. Предложения от "Сочи" пока нет

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Игорь Глушевич, агент нападающего "Сочи" Луки Джорджевича, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны американских клубов MLS.
Фото: ФК "Сочи"
– Будущее Луки? Есть большой интерес со стороны клубов MLS. Мы ожидаем серьезных предложений и от российских клубов. Предложения от "Сочи" пока нет, – приводит слова агента "СЭ".

28-летний черногорец стал игроком "Сочи" прошлым летом. Ранее Джорджевич выступал в России за тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Зенит". В текущем сезоне на счету нападающего южан всего два гола и два ассиста в 16 играх чемпионата и Кубка России.

По итогам 25 туров чемпионата России "Сочи" с 34 очками располагается на девятом месте в таблице РПЛ. Команда Дмитрия Хохлова всего на 2 очка опережает набравший ход на весеннем отрезке сезона "Локомотив". Запас перед зоной стыковых матчей составляет комфортные 12 очков.


Сочи Джорджевич МЛС
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