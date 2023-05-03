"Получение российского гражданства? Все в процессе, вы не получите гражданство в одночасье. Мы уже подали заявление, а документация была запрошена и представлена. Теперь все в руках российского правительства, предоставить гражданство или нет", - приводит слова агента "СЭ".
Бенхамин Гарре, выступающий на позиции левого вингера, перебрался в "Крылья Советов" в январе этого года. Предыдущим клубом футболиста был "Расинг". Самарцы подписали с игроком контракт до 30 июня 2026 года. Аргентинец сыграл за российскую команду 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. В июле Гарре исполнится 23 года.
Агент: Гарре подал документы на получение российского гражданства
Футбольный агент вингера "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион рассказал, как проходит получение его клиентом гражданства РФ.
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