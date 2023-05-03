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Форвард "Краснодара" Батчи: верю, что мы сможем забрать Кубок России

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Ангольский футболист "Краснодара" Жоау Батчи высказался по поводу поединка против "Акрона" в Кубке России.
Фото: ФК "Краснодар"
- У "Краснодара" большие шансы забрать трофей? Да, конечно. Знаю, что "Акрон" — сильный соперник, но мы будем готовы. Если мы пройдем их, то у нас большие шансы на победу в финале. Я верю, что мы сможем забрать Кубок, - приводит мнение Батчи "Матч ТВ".

Сегодня "Краснодар" и "Акрон" сразятся за путевку в следующий раунд финала нижней сетки Кубка России. Анголец Жоау Батчи, играющий на позиции нападающего, в этом сезоне провел в футболке южан 14 игр. В них он сумел трижды поразить ворота своих соперников. Также игрок приплюсовал к своим голам 2 результативных паса. Его контракт с дружиной Владимира Ивича рассчитан до лета 2025 года. Примечательно, что "Краснодар"" еще ни разу не поднимал над головой Кубок России. Выиграть трофей "быки" имели шанс в сезоне 2013/2014, но тогда в решающем поединке уступили "Ростову" Миодрага Божовича по пенальти. У руля команды был российский специалист Олег Кононов.


Кубок России Краснодар Акрон Батчи
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