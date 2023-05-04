- Слуцкий? Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Где он на воротах стоял? Покажите мне их! Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают. Еще скажите, что Абаскаль играл — вот он, конечно, вообще смешной!
Ранее нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба, находящийся в хороших дружеских отношениях со Слуцким, в шутку заявил, что является марионеткой бывшего главного тренера сборной России, а также назвал Мостового царем, прозвищем, которое экс-полузащитнику дали в Испании, когда он играл за местные клубы. Гильермо Абаскаль - главный тренер московского "Спартака".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Выдумали историю про ворота
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал об отношении к тренеру Леониду Слуцкому.
Фото: ФК "Рубин"