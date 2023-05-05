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Губернатор Азаров: надеюсь, штаб Осинькина сделает правильные выводы. У "Крыльев Советов" есть все шансы всё исправить

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ответил на вопрос о вероятности перемен в тренерском штабе "Крыльев Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Планируются ли в "Крыльях" кадровые решения по тренерскому штабу? Речи об этом не идет. У команды под руководством Игоря Витальевича Осинькина есть все шансы, чтобы всё исправить. Очень надеюсь, что тренерский штаб сделает правильные выводы, внесет необходимые коррективы. Сейчас "Крылья" обязаны выгрызать очки в каждом матче, в каждой игре у команды должен быть характер. Рассчитываю, что дальше будет именно так, - приводит слова Азарова Metaratings.ru.

57-летний главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин возглавляет волжан с июля 2020 года. Под руководством Осинькина "Крылья" в первом же сезоне стали победителями первенства Футбольной национальной лиги и вернулись в Российскую премьер-лигу, а также вышли в финал Кубка России. В сезоне-2021/2022 самарцы финишировали в РПЛ на восьмом месте, набрав 41 очко.

В текущей турнирной таблице волжане занимают двенадцатую позицию, набрав 25 очков в 25 матчах. В весенней части текущего сезона "Крылья Советов" провели 13 матчей во всех турнирах при двух победах, пяти ничьих и шести поражениях.


Крылья Советов Осинькин Азаров
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