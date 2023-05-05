- Он уже два года не на рынке, хотя в Нижнем Новгороде Кержаков отработал на твердую четверку с плюсом. После работы в "Нижнем Новгороде" ему можно было доверить что-нибудь посильнее "Кармиотиссы", это 100%. Может быть, ему нельзя еще дать работать в ЦСКА, "Зените", "Локомотиве", "Динамо", "Спартаке" и "Краснодаре", а в остальные клубы его можно было бы пригласить, - передает слова Орещука Metaratings.ru.
40-летний экс-нападающий Александр Кержаков в сезоне-2021/2022 работал в качестве главного тренера "Нижнего Новгорода", с которым в год дебюта в Российской премьер-лиге занял итоговое одиннадцатое место, набрав 33 очка в 30 матчах. После завершения сезона руководство клуба решило не продлевать сотрудничество со специалистом.
С февраля по апрель 2023 года Кержаков возглавлял кипрскую "Кармиотиссу", которую покинул после 2 побед, 1 ничьей и 4 поражений в 7 матчах из-за конфликта с руководством клуба.
Орещук: после "Нижнего Новгорода" Кержакову можно было доверить что-нибудь посильнее "Кармиотиссы"
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказал мнение о бывшем главном тренере "Нижнего Новгорода" и кипрской "Кармиотиссы" Александре Кержакове.
Фото: ФК "Нижний Новгород"