- Я очень счастлив быть чемпионом, мы ждали этой победы, поскольку заслужили это. Сейчас у меня лучшие эмоции. Повторюсь, мы заслужили победу в премьер?лиге. Несмотря на травмы и некоторые проблемы, мы все преодолели и победили.
Родригао перешел в "Зенит" из "Сочи" летом прошлого года. Чемпионство в текущем сезоне РПЛ - первое для бразильского защитника в карьере. Контракт 27-летнего Родригао с "Зенитом" рассчитан до 2025 года. Ранее в составе петербуржцев бразилец уже выиграл Суперкубок России. Тогда "Зенит" разгромил московский "Спартак" в Санкт-Петербурге 4:0. Таким образом, оба своих титула с "Зенитом" Родригао завоевал после игр с красно-белыми.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Зенита" Родригао: мы заслужили победу в РПЛ. Несмотря на травмы и некоторые проблемы, мы все преодолели
Защитник "Зенита" Родригао заявил, что команда заслужила победу в РПЛ, так как они преодолели травмы и другие проблемы.
Фото: "Чемпионат"