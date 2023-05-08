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Защитник "Зенита" Родригао: мы заслужили победу в РПЛ. Несмотря на травмы и некоторые проблемы, мы все преодолели

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Защитник "Зенита" Родригао заявил, что команда заслужила победу в РПЛ, так как они преодолели травмы и другие проблемы.
Фото: "Чемпионат"
- Я очень счастлив быть чемпионом, мы ждали этой победы, поскольку заслужили это. Сейчас у меня лучшие эмоции. Повторюсь, мы заслужили победу в премьер?лиге. Несмотря на травмы и некоторые проблемы, мы все преодолели и победили.

Родригао перешел в "Зенит" из "Сочи" летом прошлого года. Чемпионство в текущем сезоне РПЛ - первое для бразильского защитника в карьере. Контракт 27-летнего Родригао с "Зенитом" рассчитан до 2025 года. Ранее в составе петербуржцев бразилец уже выиграл Суперкубок России. Тогда "Зенит" разгромил московский "Спартак" в Санкт-Петербурге 4:0. Таким образом, оба своих титула с "Зенитом" Родригао завоевал после игр с красно-белыми.

Источник: "Матч ТВ"


Родригао Зенит
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