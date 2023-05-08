– Сейчас многие опять начнут говорить, что Мостовой критикует и обижается. Но я бы посмотрел, как "Зенит" стал бы чемпионом за 4 тура до конца сезона, если бы убрали ключевых иностранцев. Поставьте Малкома, Клаудиньо, Вендела, Барриоса, Сантоса в любую другую команду и, поверьте мне, эта команда будет в тройке, а то и чемпионом.
Воспринимайте это как хотите. У нас те, кто футбол не понимают, начинают восхвалять тренеров, а потом могут переобуться: сначала кричат, что один в порядке, потом – другой. "Зенит" и в следующем сезоне станет чемпионом, если состав сохранится. Как с таким составом не стать чемпионом? – приводит слова Мостового "Чемпионат".
Накануне "Спартак" в компенсированное время упустил ничью в выездной встрече с "Зенитом" (2:3) на стадионе "Газпром Арена". Следует отметить, что команда Гильермо Абаскаля начиная с 76-й минуты играла вдесятером вследствие удаления за прямую красную карточку защитника из Парагвая Алексиса Дуарте. Несмотря на численное превосходство соперников, красно-белым удалось сравнять счет незадолго до финального свистка. Пенальти реализовал нападающий Квинси Промес. Однако на 91-й минуте вышедший на замену Иван Сергеев принес победу и вместе с ней чемпионский титул подопечным Сергея Семака. Это уже пятый подряд комплект "золотых" наград для "Зенита" в РПЛ.
Александр Мостовой: посмотрел, как "Зенит" стал бы чемпионом за 4 тура до конца, если бы убрали ключевых легионеров
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отметил большой вклад легионеров в досрочном чемпионство "Зенита" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"