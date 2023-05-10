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Широков – о гегемонии "Зенита": в 1990-х не скучно было, когда "Спартак" выигрывал, а сейчас почему-то скучно стало

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Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков признался, что его не утомляет гегемония сине-бело-голубых в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
– Не надоело ли наблюдать за чемпионством "Зенита"? А чемпионат Италии скучно было наблюдать, когда семь лет подряд "Ювентус" побеждал? "Бавария" восемь лет уже выигрывает чемпионат Германии. То есть в 1990-х годах не скучно было наблюдать, когда "Спартак" выигрывал, а сейчас почему-то скучно стало. Поднимайте свой уровень и составляйте конкуренцию, чтобы не было скучно наблюдать за чемпионством "Зенита", – цитирует Широкова "Чемпионат".

В минувшем туре "Зенит" в компенсированное время вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 и досрочно обеспечил себе пятый чемпионский титул подряд в РПЛ. В общей сложности в копилке сине-бело-голубых 9 чемпионств. Примечательно, что "Спартак" за последние 20 лет всего лишь однажды выигрывал "золото" РПЛ в сезоне-2016/17 и один раз завоевывал Кубок страны, год назад обыграв в финальном поединке "Динамо".


Широков Спартак Зенит
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