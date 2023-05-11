- "Спартак" продемонстрировал хорошую игру. Они заслуживали большего. Но мы были сильнее и поэтому победили, заслужили стать чемпионом именно в этом матче. Будем праздновать! Принципиально ли было стать чемпионом именно против "Спартака"? Мне было принципиально их обыграть!
Ерохин - один из четырех футболистов нынешнего состава "Зенита", который выиграл с командой все пять чемпионств подряд. По ходу последнего очного матча между соперниками "Спартак" дважды отыгрывался в счете, но все-таки потерпел поражение, пропустив уже в компенсированное время ко второму тайму. Из-за поражения "Спартак" упустил шанс подняться на второе место в турнирной таблице и только опустился на четвертую строчку.
Источник: "Спорт-экспресс"
Ерохин: "Спартак" заслуживал большего в игре с "Зенитом", но мы были сильнее и заслуженно стали чемпионами
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин заявил, что "Спартак" заслуживал большего в матче с петербуржцами в 26-м туре РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Зенит"