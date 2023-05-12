- Могу перечислить многих одаренных российских футболистов. Например, Дзюба — где бы он ни играл, всегда был лучшим. И в сборной России, и во всех клубах страны. Считаю, что такого футболиста, как Артем Дзюба в своей лучшей форме, в Европе нет! Он — лучший футболист нашей страны. Вы можете поверить, что я такое говорю? – приводит комментарий Кавазашвили "РБ Спорт".
Центрфорвард Артем Дзюба в данный момент защищает цвета столичного "Локомотива". Напомним, что сезон воспитанник Спартака начинал в турецкой "Адане Демирспор" (5 поединков и 1 гол), но уже в ноябре 2022 года разорвал соглашение с турецким коллективом. Зимой Артем подписал контракт с железнодорожниками, рассчитанный до лета 2023 года. За 9 игр в красно-зеленой футболке Дзюба забил 8 голов и оформил 4 голевых паса. Примечательно, что Дзюба провел в различных международных соревнованиях 76 игр. В них он сумел забить 24 гола. Также в активе Артема 17 голевых пасов. Отметим, что в ЛЧ нынешний форвард Локомотива сыграл 33 матча, в которых забил 9 мячей. В августе Дзюбе исполнится 35 лет. Скорее всего, Артем пролонгирует соглашение с "Локомотивом". В данный момент об этом ведутся переговоры.
Кавазашвили: считаю, что такого футболиста, как Дзюба в своей лучшей форме, в Европе нет!
Фото: "Чемпионат"