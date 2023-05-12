Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
1 - 0 1 0
ШинникЗавершен

Кавазашвили: считаю, что такого футболиста, как Дзюба в своей лучшей форме, в Европе нет!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу форварда Артем Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"
- Могу перечислить многих одаренных российских футболистов. Например, Дзюба — где бы он ни играл, всегда был лучшим. И в сборной России, и во всех клубах страны. Считаю, что такого футболиста, как Артем Дзюба в своей лучшей форме, в Европе нет! Он — лучший футболист нашей страны. Вы можете поверить, что я такое говорю? – приводит комментарий Кавазашвили "РБ Спорт".

Центрфорвард Артем Дзюба в данный момент защищает цвета столичного "Локомотива". Напомним, что сезон воспитанник Спартака начинал в турецкой "Адане Демирспор" (5 поединков и 1 гол), но уже в ноябре 2022 года разорвал соглашение с турецким коллективом. Зимой Артем подписал контракт с железнодорожниками, рассчитанный до лета 2023 года. За 9 игр в красно-зеленой футболке Дзюба забил 8 голов и оформил 4 голевых паса. Примечательно, что Дзюба провел в различных международных соревнованиях 76 игр. В них он сумел забить 24 гола. Также в активе Артема 17 голевых пасов. Отметим, что в ЛЧ нынешний форвард Локомотива сыграл 33 матча, в которых забил 9 мячей. В августе Дзюбе исполнится 35 лет. Скорее всего, Артем пролонгирует соглашение с "Локомотивом". В данный момент об этом ведутся переговоры.


Кавазашвили Дзюба Локомотив Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Лацио" вырвал ничью в матче с "Лечче" благодаря голу на 94-й минуте. У римлян 1 победа в 5 последних матчах Серии А
"Кельн" одержал волевую победу над "Гертой" в матче с семью голами
Первый тренер Головина: Александр - один из сильнейших в Лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе
Полузащитник "Ахмата" Гбамбле: РПЛ входит в топ-10 лучших лиг мира
Малафеев: многие иностранцы рассматривают "Зенит" как стартовую площадку для того, чтобы показать себя
Тренер "Зенита" Оливейра: мы уже год играем без Дзюбы. Забиваем больше и всем довольны 1
Радимов – о гегемонии "Зенита": хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов 6
Наставник ЦСКА Федотов – о матче с "Торпедо": никакой недооценки не должно быть
Кавазашвили: считаю, что такого футболиста, как Дзюба в своей лучшей форме, в Европе нет! 2
Йоканович: Тюкавин — футболист с отличным будущим. Смолов — опытный игрок, он вносит большой вклад в команду
Масалитин: зная нелюбовь к "Спартаку" Талалаева, настрой "Химок" на красно-белых будет запредельный 2
РФС: надеемся, что ближайшее время достигнем финальных договоренностей по организации товарищеских матчей сборной России
Сергей Карасёв рассудит "Краснодар" и "Урал" в Кубке России
Гладилин: не думаю, что "Спартак" настроится на "Химки" так же, как настроился на "Зенит"
Тухель – о возможном уходе Мюллера: Томас — это "Бавария", а "Бавария" — это Томас