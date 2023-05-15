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Агент Боржеса: не знаю, сможет ли Кади сыграть в этом сезоне

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Агент хавбека "Краснодара" Кади Боржеса Хелсио Алиск не знает, сыграет ли еще его клиент в этом сезоне.
Фото: Чемпионат.com
"Сможет ли Кади сыграть в этом сезоне? Пока не знаю. Точные сроки пока неясны. Кади в порядке, но пока не готов играть", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, атакующий полузащитник "Краснодара" Кади Боржес получил повреждение в игре 24-го тура чемпионата России против столичного "Спартака" (3:4). 27-летнему бразильцу диагностировали перелом лицевой кости, и в конце апреля игрок перенес операцию. Боржес перебрался в краснодарский клуб зимой этого года. В его активе 11 матчей за "быков" во всех турнирах, в которых он забил три мяча и отдал один ассист.


Боржес Краснодар
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