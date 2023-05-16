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Экс-нападающий ЦСКА Гогниев - о работе в "Спартаке": как тренер допускаю возможность работы в любом клубе

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Экс-форвард ЦСКА и экс-наставник "Химок" Спартак Гогниев высказался о возможности тренерской работы в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Химки"
- Смог бы я как бывший футболист ЦСКА работать в "Спартаке"? Я как тренер допускаю возможность работы в любом клубе. Потому что история футболиста и тренера - две разные вещи. Но, конечно, если будет выбор между ЦСКА и "Спартаком", я выберу ЦСКА, - цитирует Гогниева "СЭ".

42-летний экс-наставник "Химок" и владикавказской "Алании" Спартак Гогниев был уволен из подмосковного клуба в апреле 2023 года. В годы игровой карьеры специалист с 2001 по 2004 год выступал на позиции нападающего за московский ЦСКА, за который в 55 матчах забил 10 голов и выполнил 2 результативных передачи.


Спартак ЦСКА Гогниев
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