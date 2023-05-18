- Он сам должен принять решение. Если он хочет играть в футбол — нужна игровая практика. Если ты не можешь навязать конкуренцию Малкому и Клаудиньо, то, естественно, нужно уходить. Полировать лавку рановато, - приводит мнение Быстрова "СЭ".
Российский атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев, пополнивший санкт-петербуржский "Зенит" только минувшим летом, провел в футболке невского коллектива 26 игр во всех турнирах (682 минут игрового времени). За этот отрезок россиянин забил 3 гола (два в Кубке) и оформил 2 голевых паса. Футболист выходит преимущественно со скамейки запасных. При этом воспитанник "Спартака" в этом сезоне сумел впервые в своей карьере выиграть чемпионство вместе с петербуржской командой. Контракт Бакаева с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2025 года. Его конкурентом по позиции является бразилец Малком, который наколотил 23 гола в 27 встречах. В июле Зелимхану исполнится 27 лет.
Быстров: Бакаеву еще рано полировать лавку. Если не можешь конкурировать с Малкомом и Клаудиньо, то нужно уходить
Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров поделился мыслями по поводу перспектив игрока петербуржцев Зелимхана Бакаева.
Фото: "Чемпионат"