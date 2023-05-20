- Малком улетел в Бразилию и вернётся ли он из-за рекорда по забитым голам? Думаю, он не вернётся. И его эти рекорды не интересуют совершенно. У него другая программа, поэтому он и уехал. У него ребёнок родился, будет нянчиться с ним и получать удовольствие. Задачу он выполнил, чемпионом стал.
Малком помог "Зениту" выиграть чемпионский титул в пятый раз подряд в истории команды. Бразильский нападающий сыграл в матчах с московским "Спартаком" и "Краснодаром", в первом из которых петербуржцы досрочно гарантировали себе чемпионство, а во втором получили золотые медали и кубок за победу РПЛ. Малком после игры с краснодарцами улетел домой в Бразилию, так как у него родился первый ребенок в семье - сын Габриэл.
Источник: "РБ Спорт"
Угаров: Малкома не интересуют рекорды. У него ребёнок родился, будет нянчиться с ним и получать удовольствие
Экс-игрок "Зенита" Денис Угаров высказался о возможном возвращении в расположение команды нападающего Малкома.
Фото: ФК "Зенит"