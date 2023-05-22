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Смородская - о Соболеве: совершенно недоумок какой-то. Очень уверен в своём звездном статусе

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на действия нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Локомотив"
- Это называется распущенность. Ну что мы будем обсуждать эти постыдные моменты. Совершенно недоумок какой-то. Очень уверен в своём звёздном статусе этот Соболев. Я даже не хочу о нём говорить. Он заслуживает длительной дисквалификации.

Соболев отличился в матче 28-го тура РПЛ с московским ЦСКА (2:1). Нападающий "Спартака" схватил себя за половой орган перед лицом защитника армейцев Виллиана Роши. После продолжительных дискуссий главный арбитр матча Сергей Карасев показал Соболеву прямую красную карточку за этот эпизод. Также судья удалил и Рошу за то, что тот продемонстрировал арбитрам жест, за который был удален футболист "Спартака". Позднее Соболев извинился за произошедшее.

Источник: "РБ Спорт"


ЦСКА Спартак Соболев Смородская
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