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Колосков – о дисквалификации Соболева после матча с ЦСКА: ему должны дать максимальный срок

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на удаление форварда "Спартака" Александра Соболева в поединке 28-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: Global Look Press
– Ему уже показали красную карточку. Вторую не дадут. У нас есть дисциплинарный регламент, там все четко прописано: за что, где и сколько. Скорее всего дадут по максимуму. Я не знаю, три или пять игры за такое полагается. Для меня абсолютно понятно, за что ему должны дать максимальный срок, — цитирует Колоскова Betonmobile.ru.

Нападающий "Спартака" Александр Соболев получил красную карточку во вчерашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:1). По ходу второй половины встречи форвард красно-белых адресовал непристойный жест в сторону игрока красно-синих Виллиана Роши. В связи с этим рефери поединка Сергей Карасев изгнал провинившегося с поля. Отметим, что КДК РФС уже вызвал Александра Соболева на свое ближайшее заседание. Именно на нем будет вынесено наказание 26-летнему футболисту.

В текущем сезоне чемпионата России Александр Соболев принял участие в 26-ти матчах. Нападающий столичного "Спартака" сумел отметиться 13-ю мячами и 6-ю голевыми передачами. Не исключено, что больше в нынешнем розыгрыше РПЛ форвард красно-белых не сыграет.


РПЛ Спартак ЦСКА Соболев Колосков
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