– Если честно, почувствовали, что уровень судейства был топ! Карасев давал бороться, не было постоянных свистков.
Удаления? Удалили и игрока ЦСКА, и игрока "Спартака" – это решение не испортило игру, мы оставались в равных составах. По пенальти – вроде судья посмотрел, принял решение. Понятно, что все могут ошибиться, но главное – судья не испортил дерби, – приводит слова Литвинова "РБ Спорт".
Матч между "Спартаком" и ЦСКА получился крайне сложным с точки зрения работы арбитра. В нем возникло несколько спорных эпизодов в штрафной площади "армейской" команды. В середине второго тайма судья Сергей Карасев был вынужден удалить нападающего красно-белых Александра Соболева, который продемонстрировал вопиющий жест своему сопернику - защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Бразилец, в свою очередь, попытался донести информацию о жесте до ассистента арбитра, но был неправильно понят и также получил прямую красную карточку за оскорбительное поведение.
Полузащитник "Спартака" Литвинов: почувствовали, что уровень судейства был топ! Карасев давал бороться
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов оценил качество судейства Сергея Карасева в центральном матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).
Фото: ФК "Спартак"