- Какая-то запредельная деградация. Соболев поставил себя на уровень первобытного человека. Ведь "обмочить" поверженного противника – так делают животные. Это самые темные инстинкты, которые где-то там на поверхности у футболиста по фамилии Соболев. Ему, конечно, показали красную карточку, он пропустит сколько-то матчей. Нет, Соболев должен получить запрет на профессию, – приводит мнение Гущина "РБ Спорт".
Вчера "Спартак" на своей домашней арене сумел обыграть ЦСКА Владимира Федотова. Главным героем поединка стал голландец Квинси Промес, оформивший дубль. У армейцев точным ударом отметился парагвайский хавбек Хесус Медина. В середине второй половины игры произошел самый скандальный эпизод встречи. Россиянин Александр Соболев, играющий на позиции центрального нападающего, показал неприличный жест в адрес защитника команды Владимира Федотова бразильца Виллиана Роши.
Это поведение возмутило игрока красно-синих, и он начал сигнализировать судьям, повторяя жест Соболева. Судивший игру москвич Сергей Карасев принял решение выгнать с поля обоих, показав им по красной карточке. Отметим, что Соболев продолжает отбывать 6-матчевую дисквалификацию из-за драки в Санкт-Петербурге в матче с "Зенитом". В этом сезоне Александр сыграл 32 встречи, в которых забил 15 голов и оформил 9 ассистов.
Спортивный психолог: Соболев поставил себя на уровень первобытного человека. Он должен получить запрет на профессию
Спортивный психолог Вадим Гущин поделился своей точкой зрения на поведение форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото:"Чемпионат"