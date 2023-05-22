Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
4 - 0 4 0
СочиЗавершен

Спортивный психолог: Соболев поставил себя на уровень первобытного человека. Он должен получить запрет на профессию

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный психолог Вадим Гущин поделился своей точкой зрения на поведение форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото:"Чемпионат"
- Какая-то запредельная деградация. Соболев поставил себя на уровень первобытного человека. Ведь "обмочить" поверженного противника – так делают животные. Это самые темные инстинкты, которые где-то там на поверхности у футболиста по фамилии Соболев. Ему, конечно, показали красную карточку, он пропустит сколько-то матчей. Нет, Соболев должен получить запрет на профессию, – приводит мнение Гущина "РБ Спорт".

Вчера "Спартак" на своей домашней арене сумел обыграть ЦСКА Владимира Федотова. Главным героем поединка стал голландец Квинси Промес, оформивший дубль. У армейцев точным ударом отметился парагвайский хавбек Хесус Медина. В середине второй половины игры произошел самый скандальный эпизод встречи. Россиянин Александр Соболев, играющий на позиции центрального нападающего, показал неприличный жест в адрес защитника команды Владимира Федотова бразильца Виллиана Роши.

Это поведение возмутило игрока красно-синих, и он начал сигнализировать судьям, повторяя жест Соболева. Судивший игру москвич Сергей Карасев принял решение выгнать с поля обоих, показав им по красной карточке. Отметим, что Соболев продолжает отбывать 6-матчевую дисквалификацию из-за драки в Санкт-Петербурге в матче с "Зенитом". В этом сезоне Александр сыграл 32 встречи, в которых забил 15 голов и оформил 9 ассистов.


Соболев Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 17
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
22 мая
"Ньюкасл" сыграл вничью с "Лестером" и обеспечил себе участие в ЛЧ в следующем сезоне
Юран – о победе над "Сочи": раньше не могли забить на тренировках. Достучался
"Ювентус" в гостях разгромно проиграл "Эмполи" в первом матче после снятия 10 очков
Пономарев: Юран - молодец, знает, как настроить на победу. Что случилось с "Сочи", для меня загадка эксклюзив
Кавазашвили – о стартовом составе "Спартака" на дерби с ЦСКА: делать ставку на иностранцев – большая ошибка эксклюзив
Колыванов: матч с "Краснодаром" станет решающим для ЦСКА в борьбе за серебряные медали
Хохлов: "Пари НН" больше хотел выиграть, поэтому победил 2
Петржела: думаю, что "Спартак" даже чемпионат Кипра не выиграл бы, занял бы место в пятерке 9
Кавазашвили: "Ростов" после трех поражений подряд потерял шансы на серебро. Вижу у Карпина маленькую недоделку 3 эксклюзив
"СЭ": Вендел и Клаудиньо больше не сыграют в этом сезоне за "Зенит" 2
С "Ювентуса" сняли 10 очков из-за фиктивного прироста капитала. Туринцы опустились на 7-е место 6
"Трабзонспор" разгромил "Фатих Карагюмрюк". Оздоев отыграл весь матч
Кавазашвили: появление в "Спартаке" ряда легионеров заставляет задуматься о коммерческой, а не спортивной составляющей эксклюзив
Червиченко - о победе "Пари НН": Юран отомстил "Химкам" по-пацански, отправив их в Первую лигу 3 эксклюзив
"Рома" дома не смогла обыграть "Салернитану" в Серии А