Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Мадрид
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
22:00
ИнтерНе начат

Metaratings: "Балтика" близка к продлению контракта с Игнашевичем

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич продлит свой контракт с калининградским клубом.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, "Балтика" и Игнашевич уже начали переговоры о новом соглашении и близки к подписанию контракта, однако в калининградском клубе не стали комментировать данную информацию.

Действующий контракт Игнашевича с "Балтикой" рассчитан до конца текущего сезона, который стал для калининградцев успешным: команда впервые за 25 лет смогла выйти в высший дивизион чемпионата России.

До конца сезона "Балтике" осталось сыграть два матча с "Аланией" и "Велесом" 26 мая и 3 июня соответственно. В следующем сезоне команда, занимающая сейчас второе место в Первой лиге, будет играть в РПЛ.

Источник: Metaratings


Первая лига Балтика Игнашевич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Metaratings: "Балтика" близка к продлению контракта с Игнашевичем
Шишкин: знаю Соболева, он нормальный человек, такие поступки ему несвойственны
Быстров: Соболев — полный идиот, который подвел свою команду. Он просто не достоит быть в "Спартаке" 11
Семенов - об изменениях в "Ахмате" после Талалаева: Ташуев не портит отношения с коллективом
"РБ Спорт": РФС проверил честность судьи матча "Пари НН" - "Крылья Советов" Галимова на полиграфе 2
RFEF отменил красную карточку Винисиуса после расистского скандала 1
"РБ Спорт": защитник "Краснодара" Кайо больше не сыграет за команду до конца сезона
Ежегодный Х Форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» пройдет 22 июня
Спаллетти сообщил игрокам "Наполи" о своем уходе из клуба по окончании сезона
Мбаппе не стал продлевать контракт с "ПСЖ" и станет свободным агентом в 2024 году
Салихова: Федотов славится провокациями исподтишка. Это установка тренера - выводить из себя эмоционального Соболева 10
Семенов: в "Ахмате" могут давать двойные премиальные даже после поражения
"Палмейрас" пытается убедить Клаудиньо, что игра в Бразилии перспективнее, чем в России 1
Кокорин жестко ответил фанату: никто - это ты, а я - чемпион 3
Туфрин: Дзюба по сравнению с Соболевым – это ангел, а тот просто дурак 15