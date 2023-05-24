По информации источника, "Балтика" и Игнашевич уже начали переговоры о новом соглашении и близки к подписанию контракта, однако в калининградском клубе не стали комментировать данную информацию.
Действующий контракт Игнашевича с "Балтикой" рассчитан до конца текущего сезона, который стал для калининградцев успешным: команда впервые за 25 лет смогла выйти в высший дивизион чемпионата России.
До конца сезона "Балтике" осталось сыграть два матча с "Аланией" и "Велесом" 26 мая и 3 июня соответственно. В следующем сезоне команда, занимающая сейчас второе место в Первой лиге, будет играть в РПЛ.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Балтика" близка к продлению контракта с Игнашевичем
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич продлит свой контракт с калининградским клубом.
Фото: ФК "Балтика"