- В данный момент ни с кем из "Зенита" не ведем разговоров по поводу Салаи. Интереса из России к нему сейчас нет, - приводит слова агента "РБ Спорт".
Вчера в СМИ появились сведения о том, что "Зенит" планирует приобрести Атиллу Салаи. Венгр представляет цвета "Фенербахче". В майке турецкого топ-клуба он провел 49 игр, в них он записал на свой счет 3 точных попадания и 2 голевых паса. Всего в составе "Фенербахче" Салаи сыграл 114 встреч. За этот отрезок Атилла набрал 7+4 по системе гол плюс пас. Сейчас в основе "Зенита" числятся 4 центральных защитников – бразильцы Родригао и Роберт Ренан, россиянин Дмитрий Чистяков и казахстанец Нуралы Алип. Дружине Семака осталось сыграть всего 1 поединок. В 30-м туре невский коллектив, ставший чемпионом пятый раз подряд, примет "Факел" из Воронежа.
Агент Салаи: интереса из России к нему сейчас нет
Агент защитника "Фенербахче" Аттилы Салаи Даниэл Кустнер высказался по поводу возможного трансфера игрока в "Зенит".
Фото: Global Look Press