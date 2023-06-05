Матчи Скрыть

Агент Гарре – о будущем своего клиента: он не собирается уезжать из России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Эмилио Чемпион, являющийся представителем нападающего самарских "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре, ответил на вопрос о будущем аргентинского легионера в РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Бенхамин очень счастлив, что ему удалось забить победный гол и помочь команде решить задачу. Он никуда не собирается уезжать из России и конкретно из Самары, – передает слова Чемпиона "Евро-Футбол".

3 июня 2023 года в Самаре состоялся поединок 30-го тура чемпионата России по футболу, в рамках которого местные "Крылья Советов" одолели московский "Спартак" со счетом 1:0. Победу волжанам принес нападающий Бенхамин Гарре – он отметился голом на 53-й минуте.

22-летний Бенхамин Гарре стал игроком "Крыльев Советов" в январе текущего года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинский вингер принял участие в 13-ти матчах. Ему удалось записать на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Контракт Гарре с волжанами рассчитан до лета 2026 года.


Гарре Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент: у Малкома были и другие хорошие сезоны, но этот год в "Зените" был особенный
Бабурин, Хлусевич и Осипенко - в символической сборной сезона РПЛ по версии WhoScored. Лучший игрок - Малком 1
Роналду может покинуть "Аль-Наср" и перейти в "Лос-Анджелес"
Защитник "Зенита" Адамов может оказаться в "Ахмате"
Карпин – на вопрос о переходе в "Динамо" или "Спартак": спрашивайте там, где пишут. Мне комфортно в "Ростове" 3
"СЭ": бригада Безбородова обслужит игру "Краснодар" – ЦСКА 1
Агент Клаудиньо: несправедливо, что Сперцян стал лучшим полузащитником сезона в РПЛ 2
Агент Гарре – о будущем своего клиента: он не собирается уезжать из России
Hurriyet: "Зенит" подпишет 19-летнего турецкого таланта и отдаст его в аренду в "Оренбург" 1
Погостнов: нынешний "Локомотив" может бороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ
Цыпченко – о победе над "Спартаком": "Крыльям" воздалось за невезение всего сезона
Хохлов – на вопрос о будущем Цаллагова: у него закончился контракт с "Сочи" 1
Гришин – о возможном назначении Карпина в "Динамо": он сам не пойдет. Смысл менять шило на мыло? 2
"СЭ": "Краснодар" близок к подписанию защитника "Оренбурга" Эктова 1
Дзюба: без меня бы Слуцкий ничего не добился. Я светлое пятно в его жизни 2