– Бенхамин очень счастлив, что ему удалось забить победный гол и помочь команде решить задачу. Он никуда не собирается уезжать из России и конкретно из Самары, – передает слова Чемпиона "Евро-Футбол".
3 июня 2023 года в Самаре состоялся поединок 30-го тура чемпионата России по футболу, в рамках которого местные "Крылья Советов" одолели московский "Спартак" со счетом 1:0. Победу волжанам принес нападающий Бенхамин Гарре – он отметился голом на 53-й минуте.
22-летний Бенхамин Гарре стал игроком "Крыльев Советов" в январе текущего года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинский вингер принял участие в 13-ти матчах. Ему удалось записать на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Контракт Гарре с волжанами рассчитан до лета 2026 года.
Агент Гарре – о будущем своего клиента: он не собирается уезжать из России
Футбольный агент Эмилио Чемпион, являющийся представителем нападающего самарских "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре, ответил на вопрос о будущем аргентинского легионера в РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"